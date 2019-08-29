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Espreso.tvОбществоНафтогаз накопил в хранилищах уже 18 млрд кубометров газа

Нафтогаз накопил в хранилищах уже 18 млрд кубометров газа


фото: epravda
Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины превысили 18 млрд кубометров. Для спокойного прохождения отопительного сезона нужно еще 2 млрд кубометров

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter .

Таким образом, за последнюю неделю, с 21 августа, объемы газа в хранилищах увеличились на 600 млн кубометров.

Как отметили в пресс-службе, чтобы пройти отопительный сезон без энергетических рисков Украина должна до начала отопительного сезона накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа.

 

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