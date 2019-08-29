Нафтогаз накопил в хранилищах уже 18 млрд кубометров газа
29 августа, 2019, 11:11
Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины превысили 18 млрд кубометров. Для спокойного прохождения отопительного сезона нужно еще 2 млрд кубометров
Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter .
Таким образом, за последнюю неделю, с 21 августа, объемы газа в хранилищах увеличились на 600 млн кубометров.
Как отметили в пресс-службе, чтобы пройти отопительный сезон без энергетических рисков Украина должна до начала отопительного сезона накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа.
Объемы газа в подземных хранилищах превысили 18 млрд кубометров. Чтобы пройти отопительный сезон без энергетических рисков, должны до начала отопительного сезона накопить в ПХГ около 20 млрд куб газа. pic.twitter.com/mrgYR9i8Pl- Нафтогаз Украины (@NaftogazUK) August 29, 2019
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