Нафтогаз накопил в хранилищах уже 18 млрд кубометров газа

29 августа, 2019, 11:11

Объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины превысили 18 млрд кубометров. Для спокойного прохождения отопительного сезона нужно еще 2 млрд кубометров

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины" в Twitter .

Таким образом, за последнюю неделю, с 21 августа, объемы газа в хранилищах увеличились на 600 млн кубометров.

Как отметили в пресс-службе, чтобы пройти отопительный сезон без энергетических рисков Украина должна до начала отопительного сезона накопить в ПХГ около 20 млрд кубометров газа.