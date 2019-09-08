На Черниговщине трагически погиб военный-контрактник

8 сентября, 2019, 16:27

В Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в facebook.

Трагедия произошла 7 сентября в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники из-за нарушения мер безопасности.

"При перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования" Север "", - говорится в сообщении.

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.