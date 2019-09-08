На Черниговщине трагически погиб военный-контрактник
8 сентября, 2019, 16:27
В Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник
Об этом сообщает оперативное командование "Север" в facebook.
Трагедия произошла 7 сентября в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники из-за нарушения мер безопасности.
"При перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования" Север "", - говорится в сообщении.
По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.
- Напомним, 22 июля в Херсонской области военнослужащий подстрелил из автомата АКС-74 своего коллегу по службе.
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