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Espreso.tvКриминалНа Черниговщине трагически погиб военный-контрактник

На Черниговщине трагически погиб военный-контрактник


фото: interfax.com.ua
В Черниговской области во время перемещения военной техники погиб военнослужащий-контрактник

Об этом сообщает оперативное командование "Север" в facebook.

Трагедия произошла 7 сентября в районе села Гончаровское Черниговской области во время перемещения военной техники из-за нарушения мер безопасности.

"При перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности трагически погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования" Север "", - говорится в сообщении.

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование. Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

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