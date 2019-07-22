На Херсонщине военный ранил из автомата коллегу по службе
22 июля, 2019, 19:03
В Херсонской области военнослужащий подстрелил из автомата АКС-74 своего коллегу по службе
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
По предварительной информации, военнослужащий выстрелил из автомата АКС-74 во время разрядки оружия. Пострадавший получил ранение в ногу.
Раненого военного госпитализировали в военный госпиталь Николаева.
Напомним, в Балаклее Харьковской области застрелился солдат срочной службы.
Читайте также
-
22 июля, 2019 Виталий Портников: Великий разрушитель
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют
-
Читайте также
-
-
19 июля, 2019 Событие года: 50-летие высадки человека на Луну
-
19 июля, 2019 Секреты и тайны - 5 книг, которые интригуют