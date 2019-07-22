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Espreso.tvОбществоНа Херсонщине военный ранил из автомата коллегу по службе

На Херсонщине военный ранил из автомата коллегу по службе

В Херсонской области военнослужащий подстрелил из автомата АКС-74 своего коллегу по службе

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

По предварительной информации, военнослужащий выстрелил из автомата АКС-74 во время разрядки оружия. Пострадавший получил ранение в ногу.

Раненого военного госпитализировали в военный госпиталь Николаева.

Напомним, в Балаклее Харьковской области застрелился солдат срочной службы.

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