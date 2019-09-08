Денисова рассказала о состоянии освобожденного из русского плена Клыха
8 сентября, 2019, 20:29
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденный из русского плена Станислав Клых не находится в реанимации
Об этом Денисова сообщила на своем канале в Telegram.
"Освобожденный политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации", - написала Денисова.
Станислава Клых вместе с другими освобожденными вчера увезли в больницу "Феофания" на обследование. По неофициальной информации его поместили в реанимацию.
- 7 сентября сообщалось, что освобожден из русского плена украинский политзаключенный Станислав Клых после медобследования был направлен в реанимацию.
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