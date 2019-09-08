Денисова рассказала о состоянии освобожденного из русского плена Клыха

8 сентября, 2019, 20:29

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденный из русского плена Станислав Клых не находится в реанимации

Об этом Денисова сообщила на своем канале в Telegram.

"Освобожденный политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации", - написала Денисова.

Станислава Клых вместе с другими освобожденными вчера увезли в больницу "Феофания" на обследование. По неофициальной информации его поместили в реанимацию.