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Espreso.tvОбществоДенисова рассказала о состоянии освобожденного из русского плена Клыха

Денисова рассказала о состоянии освобожденного из русского плена Клыха


фото: ukrinform.ua
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что освобожденный из русского плена Станислав Клых не находится в реанимации

Об этом Денисова сообщила на своем канале в Telegram.

"Освобожденный политзаключенный Станислав Клых в больнице, однако он не находится в реанимации", - написала Денисова.

Станислава Клых вместе с другими освобожденными вчера увезли в больницу "Феофания" на обследование. По неофициальной информации его поместили в реанимацию.

  • 7 сентября сообщалось, что освобожден из русского плена украинский политзаключенный Станислав Клых после медобследования был направлен в реанимацию.
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