Денисова назвала количество украинцев, находящихся в списках на обмен
Об этом сообщает BBC .
По словам Денисовой, в списках, которые передали российскому омбудсмену Татьяне Москалькова, находятся еще более 100 граждан Украины.
"В списках, которые я передала госпоже Москальковой и тем органам, которые занимаются вопросами освобождения, было 150 наших граждан. Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули на родину. Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех", - сказала Денисова.
Она отметила, что в этом списке находятся крымские татары, которые также являются гражданами Украины.
"Мы не можем разделять так, будто это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины и они все в списке. Мы обо всех заботимся", - сказала Денисова.
- Напомним, 7 сентября уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в России и аннексированном Крыму остаются более 110 украинских пленников.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
-
Читайте также
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции