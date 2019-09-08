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Espreso.tvОбществоДенисова назвала количество украинцев, находящихся в списках на обмен

Денисова назвала количество украинцев, находящихся в списках на обмен


фото: bbc
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в списках на обмен заключенными с Россией находятся более 100 украинцев

Об этом сообщает BBC .

По словам Денисовой, в списках, которые передали российскому омбудсмену Татьяне Москалькова, находятся еще более 100 граждан Украины.

"В списках, которые я передала госпоже Москальковой и тем органам, которые занимаются вопросами освобождения, было 150 наших граждан. Сейчас была первая группа из 35 человек, которых уже вернули на родину. Мы продолжаем дальше работать над тем, чтобы вернуть всех", - сказала Денисова.

Она отметила, что в этом списке находятся крымские татары, которые также являются гражданами Украины.

"Мы не можем разделять так, будто это - украинцы, а это - крымские татары. Все они - граждане Украины и они все в списке. Мы обо всех заботимся", - сказала Денисова.

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