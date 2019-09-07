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Espreso.tvОбщество"Борьба не заканчивается": первые слова Сенцова после освобождения

"Борьба не заканчивается": первые слова Сенцова после освобождения

7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся взаимный обмен удерживаемых лиц по формуле "35 на 35". В частности Россия освободила украинского режиссера Олега Сенцова

Об этом передает Еспресо.TV

"Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо тем, кто все эти годы помогали нам и нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Спасибо. Надеюсь, что и все остальные пленные скоро будут освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается, ведь до победы еще очень далеко", - заявил Сенцов, выйдя из самолета в аэропорту "Борисполь".

С полным перечнем лиц, которых освободила РФ, можно ознакомиться здесь .

Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признал.

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