"Борьба не заканчивается": первые слова Сенцова после освобождения
Об этом передает Еспресо.TV
"Мы с ребятами очень рады оказаться на родной земле. Хотим сказать очень большое спасибо тем, кто все эти годы помогали нам и нашим семьям, боролись за нас, добивались нашего освобождения и в конце концов его добились. Спасибо. Надеюсь, что и все остальные пленные скоро будут освобождены. Но даже с освобождением последнего пленного наша борьба не заканчивается, ведь до победы еще очень далеко", - заявил Сенцов, выйдя из самолета в аэропорту "Борисполь".
С полным перечнем лиц, которых освободила РФ, можно ознакомиться здесь .
Олег Сенцов был осужден в России на 20 лет лишения свободы по сфабрикованному обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признал.
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