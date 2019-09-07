Фактически точка обмена пленными будет в воздухе, - Карпачева
7 сентября, 2019, 12:49
Большой обмен пленными по формуле "35 на 35" в субботу, 7 сентября 2019 года, проходит в синхронном режиме
Об этом сообщила вице-президент Европейского института омбудсмена, бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Нина Карпачева, информирует Еспресо.TV со ссылкой на издание Гордон .
"Мы сегодня с нетерпением ждем возвращения граждан Украины на родину, которое должно состояться буквально в течение двух часов. Время определено. Происходит все синхронно с украинской и российской стороны. Согласованные списки", - сказала она.
По информации Карпачевой, в списках по 35 человек с каждой стороны.
"Два спецборта вылетели навстречу друг другу. Будут забирать обмениваемых людей. То есть фактически точка обмена будет в воздухе", - добавила она.
- Напомним, из аэропортов Киева и Москвы одновременно вылетели самолеты с пленными.
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