7 сентября - День военной разведки Украины
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"Героизм, отвага и самопожертвование разведчиков на всех этапах нашей борьбы с врагом навсегда останутся в сердцах украинцев.
Вечная память и благодарность погибшим и слава живым защитникам Украины! ", - отмечается в сообщении.
Читайте также: Виталий Портников: Зеленскому стоит проснуться
С профессиональным праздником офицеров и рядовых бойцов Украинской военной спецслужбы ГУР поздравили президент Вллодимир Зеленский, профильный министр Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак.
"За годы противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации воины-разведчики ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и продолжают наращивать свои способности в общей системе защиты национальных интересов нашего государства. Значение добытой разведывательной информации, особенно в условиях гибридной войны, трудно переоценить, ведь от ваших профессиональных и оперативных действий зависят качество планирования и практическая реализация поставленных перед Вооруженными Силами Украины задач", - говорится, в частности, в поздравлении Хомчака.
Читайте также: Компромиссы не работают: что придется понять "слугам народа" о Донбассе
"Убежден, что сильные духом, закаленные войной разведчики, полны большой жаждой победы и местью врагу за потерю своих боевых побратимов, и в дальнейшем героически будут защищать территориальную целостность нашей Родины", - добавил он.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень