7 сентября - День военной разведки Украины

7 сентября, 2019, 08:33

Ежегодно 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Героизм, отвага и самопожертвование разведчиков на всех этапах нашей борьбы с врагом навсегда останутся в сердцах украинцев.

Вечная память и благодарность погибшим и слава живым защитникам Украины! ", - отмечается в сообщении.

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С профессиональным праздником офицеров и рядовых бойцов Украинской военной спецслужбы ГУР поздравили президент Вллодимир Зеленский, профильный министр Андрей Загороднюк и начальник Генштаба Руслан Хомчак.

"За годы противостояния вооруженной агрессии Российской Федерации воины-разведчики ежедневно демонстрируют высокий профессионализм и продолжают наращивать свои способности в общей системе защиты национальных интересов нашего государства. Значение добытой разведывательной информации, особенно в условиях гибридной войны, трудно переоценить, ведь от ваших профессиональных и оперативных действий зависят качество планирования и практическая реализация поставленных перед Вооруженными Силами Украины задач", - говорится, в частности, в поздравлении Хомчака.

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"Убежден, что сильные духом, закаленные войной разведчики, полны большой жаждой победы и местью врагу за потерю своих боевых побратимов, и в дальнейшем героически будут защищать территориальную целостность нашей Родины", - добавил он.