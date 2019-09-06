В Польше убили украинку, преступника ищут полицейские обеих стран

6 сентября, 2019, 10:34

В польском городе Сохачев в конце августа убили 26-летнюю жительницу Львовской области

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что к убийству причастен украинец. После преступления он выехал на территорию Украины. Польские правоохранители обратились за помощью к Нацполиции и сотрудничают в вопросе задержания злоумышленника.

Как сообщил начальник украинского уголовной полиции Вячеслав Аброськин, пока совместными усилиями полицейских направленные на установление места пребывания и задержанию подозреваемого в убийстве.

"Преступники должны знать, что для нас, полицейских криминальной полиции, нет границ. Совершил тяжкое преступление в Польше, и скрылся в Украине - обязательно будешь разыскан и задержан. Если совершил преступление в Украине, а спрятался в Польше, реакция полицейских будет аналогичной ", - отметил.

Напомним, в турецкой Анталии задержали местного жителя, обвиняемого в убийстве 42-летней украинцев .