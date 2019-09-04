В турецкой Анталии убили украинку
4 сентября, 2019, 15:13
В турецкой Анталии задержали местного жителя, обвиняемого в убийстве 42-летней украинки
Об этом пишет " Укринформ " со ссылкой на местное издание Yeni Alanya.
Тело женщины было найдено в парке Аланья.
Сообщается, что убийство произошло 4 сентября около 2:00 возле пляжа "Анталия Лайф Парк". Вероятно, украинка могла заниматься проституцией.
"Мужчина и женщина некоторое время выпивали. Потом женщина согласилась на половой акт в обмен на 200 турецких лир", - говорится в сообщении.
Полиция обнаружила тело женщины возле трансформаторной будки, где в это время также находился подозреваемый. У мужчины были обнаружены драгоценности украинки. Кроме того, задержанный ранее был судим за преступления.
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