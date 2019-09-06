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Espreso.tvОбществоПравительство внесет в Раду ряд законопроектов о двойном налогообложении, - Дубилет

Правительство внесет в Раду ряд законопроектов о двойном налогообложении, - Дубилет

Кабмин направит в Раду несколько законопроектов о двойном налогообложении

Об этом сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Укринформ .

"Мы отправляем несколько законопроектов в Верховную Раду. Если они будут приняты, с несколькими странами - Великобританией, Кипром, Малайзией мы перейдем к новому взаимодействию по двойному налогообложению", - сказал Дубилет.

Кроме того, он привел в пример Кипр, с которым действует соглашение, согласно которому ставка налогообложения составляет 2%, и объяснил, что в случае принятия законодательных инициатив Минфина эта ставка увеличится до 5%.

"Мы посчитали, что если бы за последние 3 года эта ставка была не 2, а 5%, это было бы более 1 млрд грн поступлений в госбюджет", - сказал Дубилет.

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