Правительство внесет в Раду ряд законопроектов о двойном налогообложении, - Дубилет
6 сентября, 2019, 20:30
Кабмин направит в Раду несколько законопроектов о двойном налогообложении
Об этом сообщил министр кабинета министров Дмитрий Дубилет, сообщает Укринформ .
"Мы отправляем несколько законопроектов в Верховную Раду. Если они будут приняты, с несколькими странами - Великобританией, Кипром, Малайзией мы перейдем к новому взаимодействию по двойному налогообложению", - сказал Дубилет.
Кроме того, он привел в пример Кипр, с которым действует соглашение, согласно которому ставка налогообложения составляет 2%, и объяснил, что в случае принятия законодательных инициатив Минфина эта ставка увеличится до 5%.
"Мы посчитали, что если бы за последние 3 года эта ставка была не 2, а 5%, это было бы более 1 млрд грн поступлений в госбюджет", - сказал Дубилет.
- Напомним, 4 сентября 2019 года Кабинет Министров Украины принял решение об окончательном переходе на электронный обмен документами.
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