Правительство одобрило переход на электронный обмен документами с 1 октября
Об этом сообщает Правительственный портал.
Изменения должны заработать уже с 1 октября, до того момента государственные органы должны провести соответствующие организационные настройки в системе обмена документами.
"Ежемесячно государственные органы посылают друг другу тысячи различных документов. Их доставляют общие и специализированные почтовые службы, потому что это на самом деле тысячи документов. С 1 октября обмен документами будет происходить полностью в электронной форме. Это сократит время на доставку и обработку корреспонденции, которая будет приходить через цифровые сервисы, а не доставляться курьерами. Это первый шаг к полноценной цифровизации всего документооборота", - заявил министр Дмитрий Дубилет.
Ранее министр заявлял, что планируют перевести документы в цифровой вид "одним махом", не разбираясь в их сути.
"Однако уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе - ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и сжигание. Лучше, чем электронный документ. может быть только несуществующий документ", - рассказал он.
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