Нардепы от "Слуги народа" предлагают создать госреестр огнестрельного оружия

6 сентября, 2019, 17:03

Представители президентской партии предлагают Раде законопроект, регламентирующий оборот пневматического оружия

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

На сайте парламента зарегистрировали законопроект № 1222 "Об оружии".

Авторы законопроекта считают, что украинцы должны получить право на активную личную защиту своей жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих от преступных посягательств с помощью огнестрельного оружия.

"Огнестрельное оружие является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту", - отмечается в пояснительной записке.

Отмечается, что в странах, где оборот оружия урегулирован законодательно, официально зарегистрированное оружие используют при совершении умышленных убийств менее чем в 0,001% случаев. В Украине в незарегистрированном обращении находится от 3 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, цитируют законодатели швейцарскую компанию, добавляя, что из-за войны на Донбассе в Украину попало от 700 до 800 тысяч единиц оружия.

"Несмотря на такое количество оружия в обращении, эти правоотношения в стране до сих пор не урегулированы ни одним законом. Все вопросы, связанные с оборотом гражданского оружия, решаются исключительно подзаконными нормативными актами МВД Украины и других министерств и ведомств", - говорится в пояснительной записке.

Депутаты также указывают, что, либерализуя оборот короткоствольного огнестрельного оружия, проект усиливает ответственность за его незаконное использование, а также регламентирует оборот пневматического оружия, которое сегодня есть в свободном доступе.