Нардепы от "Слуги народа" предлагают создать госреестр огнестрельного оружия
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
На сайте парламента зарегистрировали законопроект № 1222 "Об оружии".
Авторы законопроекта считают, что украинцы должны получить право на активную личную защиту своей жизни и здоровья, а также жизни и здоровья окружающих от преступных посягательств с помощью огнестрельного оружия.
"Огнестрельное оружие является самым эффективным средством реализации гражданами конституционного права на самозащиту", - отмечается в пояснительной записке.
Отмечается, что в странах, где оборот оружия урегулирован законодательно, официально зарегистрированное оружие используют при совершении умышленных убийств менее чем в 0,001% случаев. В Украине в незарегистрированном обращении находится от 3 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, цитируют законодатели швейцарскую компанию, добавляя, что из-за войны на Донбассе в Украину попало от 700 до 800 тысяч единиц оружия.
"Несмотря на такое количество оружия в обращении, эти правоотношения в стране до сих пор не урегулированы ни одним законом. Все вопросы, связанные с оборотом гражданского оружия, решаются исключительно подзаконными нормативными актами МВД Украины и других министерств и ведомств", - говорится в пояснительной записке.
Депутаты также указывают, что, либерализуя оборот короткоствольного огнестрельного оружия, проект усиливает ответственность за его незаконное использование, а также регламентирует оборот пневматического оружия, которое сегодня есть в свободном доступе.
- Вместе с тем, сегодня Зеленский в ответ на петицию по легализации оружия отметил, что считает ее преждевременной
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень