Зеленский считает легализацию оружия преждевременной

6 сентября, 2019, 14:06

Президент ответил на электронную петицию о легализации оружия и регулирования его обращения среди гражданского населения

Ответ Владимира Зеленского появился на сайте электронных петиций.

Электронная петиция "Навести порядок с оборотом оружия, а порядок - это закон" собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Поэтому 6 сентября президент обнародовал ответ на нее.

"Учитывая длительное проведение Российской Федерацией военной агрессивной политики в отношении Украины, большое количество оружия, находящееся в незаконном обороте в государстве в связи с проведением боевых действий на Востоке страны, считаю, что комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств, а также состояния военно-политической и оперативной обстановки, общественного порядка и общественной безопасности в государстве, может стать надежной основой для принятия правильных решений в вопросах предотвращения возникновению дополнительных причин и условий для легкомысленного и пренебрежительного отношения к человеческой жизни ", - говорится в ответе.

Зеленский также отметил: "Учитывая определенную Конституцией Украины наивысшую социальную ценность - человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость усовершенствования правовой политики и установления мира в обществе , легализация оборота в государстве оружия усматривается преждевременной, а потому не может быть поддержана ".

Президент добавил, что высказанные в электронной петиции предложения будут переданы в Комиссию по вопросам правовой реформы.