НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу из фракции Ляшко
Об этом сообщает пресс-служба САП.
Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Он скрыл наличие у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.
В связи с тем, что местонахождение Скуративского не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины образом. Принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.
Напомним, что в марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направляла генеральному прокурору представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Скуративского.
Сергей Скуративский - народный депутат VIII созыва, председатель комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Член депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.
- Также стало известно, что бывшим народным депутатам VIII созыва от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях.
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