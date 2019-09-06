НАБУ сообщило о подозрении экс-нардепу из фракции Ляшко

6 сентября, 2019, 16:00

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили о подозрении бывшему народному депутату Сергею Скуратовский

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Бывший народный избранник подозревается во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию. Он скрыл наличие у его семьи корпоративных прав на три юридических лица общей стоимостью более 24 млн грн, пользование Mercedes-Benz S450 и нежилым помещением, стоимостью 1,5 млн грн.

В связи с тем, что местонахождение Скуративского не установлено, сообщение о подозрении вручено предусмотренным ст. 278 УПК Украины образом. Принимаются меры для установления местонахождения подозреваемого.

Напомним, что в марте 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура уже направляла генеральному прокурору представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Скуративского.

Сергей Скуративский - народный депутат VIII созыва, председатель комитета по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства. Член депутатской фракции Радикальной партии Олега Ляшко.