Экс-регионалам Вилкулу и Колесникову объявили подозрения, - Луценко
Об этом сообщил ексгенпрокурор Юрий Луценко в Facebook.
Отмечается, что уже начата по ним процедура розыска
"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлено подозрения и начата процедура розыске", - написал он.
Вилкула подозревают в причастности к "хищение земель", когда он был руководителем Днепропетровской областной государственной администрации.
Колесников, по версии ГПУ, замешан в том, что когда он работал в Фонде государственного имущества, то "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен".
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