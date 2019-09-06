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Espreso.tvОбществоЭкс-регионалам Вилкулу и Колесникову объявили подозрения, - Луценко

Экс-регионалам Вилкулу и Колесникову объявили подозрения, - Луценко


фото: obozrevatel
Бывшим народным депутатам VIII созыва от "Оппозиционного блока" Александру Вилкулу и Дмитрию Колесникову объявили о подозрениях

Об этом сообщил ексгенпрокурор Юрий Луценко в Facebook.

Отмечается, что уже начата по ним процедура розыска

"Бывших народных депутатов Вилкула и Колесникова год назад взяли под защиту Регламентный комитет и ВР, не дав разрешения на привлечение к уголовной ответственности. И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлено подозрения и начата процедура розыске", - написал он.

Вилкула подозревают в причастности к "хищение земель", когда он был руководителем Днепропетровской областной государственной администрации.

Колесников, по версии ГПУ, замешан в том, что когда он работал в Фонде государственного имущества, то "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен".

 

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