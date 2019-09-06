Малиновский поделился психологическим состоянием сборной перед матчем против Литвы

6 сентября, 2019, 19:14

Перед матчем против сборной Литвы, хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, как украинцы морально готовятся к матчу в Вильнюсе

Об этом сообщает Команда №1.

Накануне матча квалификации Евро-2020 между Украиной и Литвой, хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский поделился подробностями психологической подготовки к поединку в Вильнюсе.

"Нам не нужно смотреть в турнирную таблицу и думать, что мы первые и позади нас Португалия. Мысли сейчас только о поединке с Литвой, а товарищеский матч с Нигерией - на втором плане. Нужно выходить на поле и добиваться результата", - признался Руслан Малиновский .

Перед игрой украинцы имеют 10 очков и лидируют в группе B, опережая ближайших преследователей - Люксембург и Сербию - на 6 пунктов. В Португалии 2 балла, Литва в активе 1 очко. Матч состоится 7 сентября в 19:00 по киевскому времени.