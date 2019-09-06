 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортМалиновский поделился психологическим состоянием сборной перед матчем против Литвы

Малиновский поделился психологическим состоянием сборной перед матчем против Литвы


фото: ukrinform
Перед матчем против сборной Литвы, хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский рассказал, как украинцы морально готовятся к матчу в Вильнюсе

Об этом сообщает Команда №1.

Накануне матча квалификации Евро-2020 между Украиной и Литвой, хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский поделился подробностями психологической подготовки к поединку в Вильнюсе.

"Нам не нужно смотреть в турнирную таблицу и думать, что мы первые и позади нас Португалия. Мысли сейчас только о поединке с Литвой, а товарищеский матч с Нигерией - на втором плане. Нужно выходить на поле и добиваться результата", - признался Руслан Малиновский .

Перед игрой украинцы имеют 10 очков и лидируют в группе B, опережая ближайших преследователей - Люксембург и Сербию - на 6 пунктов. В Португалии 2 балла, Литва в активе 1 очко. Матч состоится 7 сентября в 19:00 по киевскому времени.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

6 сентября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать