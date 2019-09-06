Лукашенко анонсировал проведение совместной Олимпиады по Украине
6 сентября, 2019, 16:37
Президент Беларуси Александр Лукашенко не скрывает амбиций провести Олимпиады, и готов получить помощь от Украины
Об этом сообщает Белта.
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко уже давно мечтает о проведении Олимпиады в своей стране. Сегодня политик заявил, что может разделить эту нишу с украинцами или россиянами.
"Конечно, нам трудно соперничать с крупными странами. Но, допустим, с украинцами или россиянами мы можем Олимпиаду провести. У них есть такие объекты, которых не хватает нам. Сейчас национальный футбольный стадион построим, и для водных видов спорта, останется футбол ", - заявил Лукашенко.
С 21 по 30 июня в столице Беларуси, Минске, проходили Европейские игры-2019, где Украина заняла 3 место.
- 16 июля президент Украины Владимир Зеленский дал задание подготовить план проведения Олимпийских игр в стране.
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