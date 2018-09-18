ГПУ просит Раду снять неприкосновенность с трех нардепов

18 сентября, 2018, 10:40

Генпрокуратура просит у парламента разрешения на привлечение к уголовной ответственности депутатов от Оппозиционного блока Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова

Об этом глава ГПУ Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook.

Он разместил фотографии официальных представлений в парламент относительно этих трех народных избранников.

Ранее Луценко рассказал, что Вилкула подозревают в причастности к "хищению земель", когда он был руководителем Днепропетровской областной государственной администрации.

Колесников, по версии ГПУ, замешан в том, что когда он работал в Фонде государственного имущества, то "добился фактически приватизации ракетного завода, который уничтожен". Дунаева же антикоррупционные органы подозревают в незаконном обогащении и неуплате налогов.

В июне регламентный комитет Верховной Рады Украины вернул прокуратуре представление на депутатов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, которые были внесены в парламент в мае. По словам Луценко, тогда комитет не придерживался предусмотренных регламентом сроков рассмотрения представлений. Поэтому их нужно вносить заново, потому что иначе депутаты смогут обжаловать снятие неприкосновенности в суде.