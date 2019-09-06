Дело Окружного админсуда Порошенко не пришел на допрос в ГБР

6 сентября, 2019, 10:34

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале .

"Пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - рассказал Труба.

По его словам, от Порошенко хотели получить показания в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

Также Труба намекнул на уголовную ответственность Порошенко:

"Избегать допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективен как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 (с января 2020 можно будет привлекать депутатов к уголовной ответственности, - ред.) ", - добавил директор ГБР.