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Espreso.tvОбществоДело Окружного админсуда Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Дело Окружного админсуда Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственное бюро расследований по делу об Окружном административном суде Киева

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба в своем Telegram-канале .

"Пятый президент Украины снова проигнорировал допрос в ГБР. Кстати, направлять повестки теперь стало проще - мы делаем это через Аппарат Верховной Рады Украины", - рассказал Труба.

По его словам, от Порошенко хотели получить показания в уголовном производстве относительно возможного вмешательства в деятельность судей Окружного административного суда города Киева.

Также Труба намекнул на уголовную ответственность Порошенко:

"Избегать допросов с использованием сомнительных причин - сценарий не очень эффективен как для человека, которому нечего скрывать и есть что сказать в свою защиту. Тем более, когда ходить на допросы все равно придется, если не сейчас, то с января 2020 (с января 2020 можно будет привлекать депутатов к уголовной ответственности, - ред.) ", - добавил директор ГБР.

 

 

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