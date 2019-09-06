Бразилец рассказал о возможности играть за сборную Украины

6 сентября, 2019, 16:58

Защитник "Шахтера" Исмаили рассказал, что обсуждал с Андреем Шевченко возможность выступать за сборную Украины

Об этом сообщает tribuna.

Бразильский защитник донецкого "Шахтера" Исмаили рассказал подробности переговоров с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко о вызове в национальную команду.

"Мне сделали предложение, чтобы я выступал за национальную сборную Украины. Очень обрадовался этому вызову, ведь я мог защищать цвета страны, которая меня так хорошо приняла. Плюс предложение поступило от такого человека, как Шевченко. Я всегда следил за "Миланом", когда он играл там. Для меня Шева был кумиром", - заявил Исмаили.

Футболист также объяснил почему отказался от предложения.

"Однако в таких ситуациях нужно много всего обдумать. Я общался с семьей. Также я верю, что в Украине есть молодые игроки, которые могут выполнять эту работу. Поэтому я принял лучшее решение для меня - отвергнуть предложение. Но даже если бы я его принял, то был бы не менее счастлив", - признается бразилец.

Исмаили выступает в донецком клубе начиная с 2013 года, за 6 лет он провел 179 матчей, забил 15 голов и отдал 33 голевые передачи.