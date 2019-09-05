Презентация звездного футболиста собрала аншлаг на стадионе в Стамбуле
5 сентября, 2019, 15:31
Турецкий "Галатасарай" ярко представил звездного новичка Радамеля Фалькао и собрал большой аншлаг зрителей
Об этом сообщает турецкий клуб в twitter.
Новичок турецкого "Галатасарая" Радамель Фалькао был тепло принят местными болельщиками. На презентацию звездного колумбийца пришло меньше 25 000 фанов.
За карьеру Фалькао выступал за "Атлетико", "Монако", МЮ, "Челси", "Порту" и "Ривер Плейт". В общем провел 461 матча, забил 271 гол и отдал 51 ассист.
▶ @Falcao "dan mabedimizde ilk 3'lü!- Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 4 сентября 2019 г.
CİMBOMBOM! #AslanlarSahada pic.twitter.com/vkPY1qm8JF
- 8 августа на презентацию экс-футболиста "Барселоны" и ПСЖ Дани Алвеса в бразильском клубе "Сан-Паулу" пришли 40 тыс. болельщиков.
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