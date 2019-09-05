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Espreso.tvСпортПрезентация звездного футболиста собрала аншлаг на стадионе в Стамбуле

Презентация звездного футболиста собрала аншлаг на стадионе в Стамбуле


фото: Twitter
Турецкий "Галатасарай" ярко представил звездного новичка Радамеля Фалькао и собрал большой аншлаг зрителей

Об этом сообщает турецкий клуб в twitter.

Новичок турецкого "Галатасарая" Радамель Фалькао был тепло принят местными болельщиками. На презентацию звездного колумбийца пришло меньше 25 000 фанов.

За карьеру Фалькао выступал за "Атлетико", "Монако", МЮ, "Челси", "Порту" и "Ривер Плейт". В общем провел 461 матча, забил 271 гол и отдал 51 ассист.

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