Презентация звездного футболиста собрала аншлаг на стадионе в Стамбуле

5 сентября, 2019, 15:31

Турецкий "Галатасарай" ярко представил звездного новичка Радамеля Фалькао и собрал большой аншлаг зрителей

Об этом сообщает турецкий клуб в twitter.

Новичок турецкого "Галатасарая" Радамель Фалькао был тепло принят местными болельщиками. На презентацию звездного колумбийца пришло меньше 25 000 фанов.

За карьеру Фалькао выступал за "Атлетико", "Монако", МЮ, "Челси", "Порту" и "Ривер Плейт". В общем провел 461 матча, забил 271 гол и отдал 51 ассист.