Обмен пленными может произойти 7 сентября
4 сентября, 2019, 09:01
Обмен пленными между Украиной и Россией, вероятно, состоится 7 сентября. Переговоры продолжаются
Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".
"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - пишет издание.
В то же время другой источник также подтвердил, что увольнение запланировано на субботу, 7 сентября. Однако, по его словам, договоренности являются лишь предварительными.
Пока достигли лишь рамочных договоренностей. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели, - цитирует издание слова источника.
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