Обмен пленными может произойти 7 сентября

4 сентября, 2019, 09:01

Обмен пленными между Украиной и Россией, вероятно, состоится 7 сентября. Переговоры продолжаются

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата - 7 сентября", - пишет издание.

В то же время другой источник также подтвердил, что увольнение запланировано на субботу, 7 сентября. Однако, по его словам, договоренности являются лишь предварительными.

Пока достигли лишь рамочных договоренностей. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели, - цитирует издание слова источника.