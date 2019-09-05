НБУ анонсирует на осень появление монет номиналом 5 гривен

5 сентября, 2019, 18:13

С 1 октября 2019 года НБУ выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек

Об этом сообщил руководитель Национального банка Украины Яков Смолий, передает РБК-Украина.

"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.

Отметим, что с 1 октября 2019 года НБУ выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и постепенно будет выводить из обращения монеты номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством.