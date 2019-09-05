НБУ анонсирует на осень появление монет номиналом 5 гривен
5 сентября, 2019, 18:13
С 1 октября 2019 года НБУ выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек
Об этом сообщил руководитель Национального банка Украины Яков Смолий, передает РБК-Украина.
"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.
Отметим, что с 1 октября 2019 года НБУ выводит из обращения монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек и постепенно будет выводить из обращения монеты номиналом 25 коп, однако пока она останется платежным средством.
- Напомним, ранее сообщалось, что монеты 1, 2, 5 копеек будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года.
- С 25 октября банкнота нового номинала 1000 грн войдет в обращение в Украине .
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