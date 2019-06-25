1, 2, 5 и 25 копеек перестанут быть платежным средством в Украине, - Нацбанк

25 июня, 2019, 12:38

Монеты 1, 2, 5 копеек будут выведены из обращения уже с 1 октября 2019 года. Монета номиналом 25 копеек пока останется платежным средством, но постепенно будет выводиться из обращения

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

"Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года. Также из обращения постепенно выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством ", - говорится в сообщении.

Таким образом после завершения процесса изъятия мелких монет и введения в обращение банкноты нового номинала - номинальный ряд гривны сократится с 17 до 12 номиналов.

"Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот. Так он станет более упорядоченным, - уточнил глава Нацбанка Яков Смолий.

По словам Смолия, именно ряд с 11-13 номиналов является наиболее употребляемым подходом для ведущих стран в разных уголках мира - от США, Канады, Великобритании в Чехию, Дании, Швейцарии и Австралии.

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