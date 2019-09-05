Миссия МВФ посетит Украину на следующей неделе, - Смолий

5 сентября, 2019, 16:58

Миссия Международного валютного фонда посетит Украину с 9 сентября

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает Радио Свобода.

"Мы ожидаем приезда миссии МВФ на следующей неделе. В первую очередь, это будут разговоры о параметрах программы, то есть срок ее, объем, и мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", - сказал Смолий.

Согласно базовому прогнозу Национального банка, по новой программе сотрудничества с МВФ Украина может получить два миллиарда долларов от МВФ в этом году и еще по два миллиарда в 2020 и 2021 годах. Объем текущей программы - 3,9 миллиарда долларов.