Миссия МВФ посетит Украину на следующей неделе, - Смолий
5 сентября, 2019, 16:58
Миссия Международного валютного фонда посетит Украину с 9 сентября
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Яков Смолий, передает Радио Свобода.
"Мы ожидаем приезда миссии МВФ на следующей неделе. В первую очередь, это будут разговоры о параметрах программы, то есть срок ее, объем, и мы надеемся на успешное завершение таких переговоров", - сказал Смолий.
Согласно базовому прогнозу Национального банка, по новой программе сотрудничества с МВФ Украина может получить два миллиарда долларов от МВФ в этом году и еще по два миллиарда в 2020 и 2021 годах. Объем текущей программы - 3,9 миллиарда долларов.
- Напомним, 4 сентября Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by.
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