Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by
4 сентября, 2019, 10:15
Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году
Об этом сообщили в Нацбанке, передает Finance.ua.
Финальные платежи составили в целом 156 млн в долларовом эквиваленте.
Украина вместо незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программы расширенного финансирования EFF, которые тоже к завершению в декабре 2018 года были заменены на текущую программу stand-by.
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