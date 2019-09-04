Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by

4 сентября, 2019, 10:15

Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году

Об этом сообщили в Нацбанке, передает Finance.ua.

Финальные платежи составили в целом 156 млн в долларовом эквиваленте.

Украина вместо незавершенной программы stand-by 2014 года в 2015 году заключила с МВФ программы расширенного финансирования EFF, которые тоже к завершению в декабре 2018 года были заменены на текущую программу stand-by.