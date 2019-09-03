Следователи Нидерландов написали письмо ГПУ, где просят не отдавать РФ причастного к уничтожению MH17 Цемаха

3 сентября, 2019, 14:33

Прокуратура Нидерландов призывает Украину не допустить передачу России подозреваемого по делу об уничтожении рейса MH17 Владимира Цемаха

Об этом сообщает NRC Handelsblad , передает УНИАН .

Боевика называют "главным свидетелем" в расследовании обстоятельств уничтожения MH17.

Председатель Международной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке направил письмо Генеральной прокуратуре Украины, в котором говорится, что на основании информации, которая стала доступной недавно, нидерландская прокуратура теперь считает Цемаха "подозреваемым".

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Отмечается, что в Украине не ответили на письмо Вестербеке.

"Представитель ведомства отметил, что Цемах находится в украинской тюрьме по обвинению в украинском деле. Его задержали не из-за участие в уничтожении MH17, а за то, что он воевал против Украины на стороне России. Поэтому Киев имеет полное право решать, менять его или нет ", - сообщила нидерландская сторона.

Ранее СМИ сообщали , что Путин затягивает обмен пленными, требуя выдачи подозреваемого в причастности к катастрофе МН17 Цемах. 9 августа стало известно, что Цемах включили в список на обмен пленными

Напомним, в конце июня СБУ задержала бывшего начальника ПВО бригады боевиков "ДНР" Цемаха. Секретарь СНБО Александр Данилюк заявлял, что Цемах обладает ценной информацией о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе.