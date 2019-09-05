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Espreso.tvСпортДжошуа и Руис устроили дуэль взглядов перед боем-реваншем

Джошуа и Руис устроили дуэль взглядов перед боем-реваншем


фото: twitter
Британский боксер Энтони Джошуа и американец Энди Руис провели первую дуэль взглядов перед боем-реваншем

Об этом сообщает Matchroom Boxing в twitter.

Традиционная дуэль взглядов и пресс-конференция Джошуа и Руиса произошли в Саудовской Аравии, где 7 декабря пройдет бой-реванш между боксерами.

Первый поединок между американцем и британцем состоялся 2 июня во Нью-Йорке и завершился сенсационной победой Руиса, который нокаутировал Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

  • 13 июня стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжелому весе Джошуа после поражения от американца Энди Руиса уволил тренера Роберта Маккракена.

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