Джошуа и Руис устроили дуэль взглядов перед боем-реваншем
Об этом сообщает Matchroom Boxing в twitter.
Традиционная дуэль взглядов и пресс-конференция Джошуа и Руиса произошли в Саудовской Аравии, где 7 декабря пройдет бой-реванш между боксерами.
Первый поединок между американцем и британцем состоялся 2 июня во Нью-Йорке и завершился сенсационной победой Руиса, который нокаутировал Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
FACE OFF @ Andy_destroyer1 @anthonyfjoshua 2 #ClashOnTheDunes # RuizJoshua2 pic.twitter.com/il6trQdtHZ- Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) September 4, 2019
-
13 июня стало известно, что экс-чемпион мира по боксу в супертяжелому весе Джошуа после поражения от американца Энди Руиса уволил тренера Роберта Маккракена.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень