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Espreso.tvСпортЧемпиона мира по футболу обвиняют в избиении жены

Чемпиона мира по футболу обвиняют в избиении жены


фото: 24smi
Экс-жена Жерома Боатенга написала заявление в полицию, где обвинила футболиста в домашнем насилии

Об этом сообщает Spiegel.

Экс-жена защитника сборной Германии Жерома Боатенга написала заявление, о домашнем насилии от бывшего мужа, в полицию. Обвинения в адрес Боатенга экс-жена озвучивала в 2018 году, когда и произошел инцидент. С тех пор уголовного дела против футболиста возбуждено так и не было. Поэтому женщина и обратилась в полицию.

Футболист ситуацию пока не комментирует, но адвокаты Боатенга уже заявили, что подобные вещи являются вмешательством в дело третьих лиц.

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