Чемпиона мира по футболу обвиняют в избиении жены
5 сентября, 2019, 10:56
Экс-жена Жерома Боатенга написала заявление в полицию, где обвинила футболиста в домашнем насилии
Об этом сообщает Spiegel.
Экс-жена защитника сборной Германии Жерома Боатенга написала заявление, о домашнем насилии от бывшего мужа, в полицию. Обвинения в адрес Боатенга экс-жена озвучивала в 2018 году, когда и произошел инцидент. С тех пор уголовного дела против футболиста возбуждено так и не было. Поэтому женщина и обратилась в полицию.
Футболист ситуацию пока не комментирует, но адвокаты Боатенга уже заявили, что подобные вещи являются вмешательством в дело третьих лиц.
- 15 августа стало известно, что Конор Макгрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался с ним выпить в пабе.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет