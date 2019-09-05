Чемпиона мира по футболу обвиняют в избиении жены

5 сентября, 2019, 10:56

Экс-жена Жерома Боатенга написала заявление в полицию, где обвинила футболиста в домашнем насилии

Об этом сообщает Spiegel.

Экс-жена защитника сборной Германии Жерома Боатенга написала заявление, о домашнем насилии от бывшего мужа, в полицию. Обвинения в адрес Боатенга экс-жена озвучивала в 2018 году, когда и произошел инцидент. С тех пор уголовного дела против футболиста возбуждено так и не было. Поэтому женщина и обратилась в полицию.

Футболист ситуацию пока не комментирует, но адвокаты Боатенга уже заявили, что подобные вещи являются вмешательством в дело третьих лиц.