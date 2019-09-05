Алиссон оценил шансы выиграть Золотой мяч

5 сентября, 2019, 08:44

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон Беккер рассказал, верит ли в собственную победу в номинации Золотой мяч

Об этом сообщает Marca.

Вратарь сборной Бразилии и "Ливерпуля" Алиссон Беккер прокомментировал возможность выиграть в номинации лучшего игрока мира и взять Золотой мяч.

"Я читал, что меня считают одним из претендентов, и это приятно, но это будет очень сложно. Конечно, меня радует, что некоторые фаны так высоко меня оценивают. Знаю, что первым и последним из вратарей Золотой мяч выиграл Лев Яшин в 1963 году. Это показывает, как сложно вратарю получить этот приз", - признался бразильский голкипер.

В этом сезоне Алисон Беккер выиграл Лигу чемпионов в составе "Ливерпуля" и турнир Копа Америка в составе сборной Бразилии. Кроме этого, был признан лучшим голкипером во всех турнирах, где принимал участие.