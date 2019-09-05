Алиссон оценил шансы выиграть Золотой мяч
Об этом сообщает Marca.
Вратарь сборной Бразилии и "Ливерпуля" Алиссон Беккер прокомментировал возможность выиграть в номинации лучшего игрока мира и взять Золотой мяч.
"Я читал, что меня считают одним из претендентов, и это приятно, но это будет очень сложно. Конечно, меня радует, что некоторые фаны так высоко меня оценивают. Знаю, что первым и последним из вратарей Золотой мяч выиграл Лев Яшин в 1963 году. Это показывает, как сложно вратарю получить этот приз", - признался бразильский голкипер.
В этом сезоне Алисон Беккер выиграл Лигу чемпионов в составе "Ливерпуля" и турнир Копа Америка в составе сборной Бразилии. Кроме этого, был признан лучшим голкипером во всех турнирах, где принимал участие.
- 29 августа звание лучшего игрока года по версии УЕФА получил голландец Вирджел ван Дейк.
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