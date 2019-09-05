4 сентября на Светлодарской дуге боевики убили сержанта-парамедика Шахова
5 сентября, 2019, 10:51
4 сентября подразделение "Азов" потеряло на Светлодарской дуге Эдуарда Шахова с псевдо "Шах"
Об этом сообщает пресс служба "Азова".
Ранение, полученное бойцом, было несовместимым с жизнью. "Шах" родом из Херсонской области, однако большую часть сознательной жизни он провел на Донбассе, учился в оккупированном сейчас Донецке.
Погибшему было всего 26 лет.
В "Азове" Шах служил с лета 2015 года в третьей роте второго батальона в звании младшего сержанта. В своем подразделении был командиром отделения, также занимал должность парамедика.
Напомним, что 4 сентября боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, от начала суток 5 сентября - 3 раза.
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