Война на Донбассе: боевики 15 раз открывали огонь, есть погибший
Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:
- дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- возле Опытного - из стрелкового оружия;
- неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- возле Авдеевки - из минометов калибра 82 мм;
- неподалеку Павлополя- из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:
- вблизи Майорска по направлению "Шахта 6-7" - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Шумив по направлению "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- около Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- в районе Зайцевого - из стрелкового оружия;
- неподалеку Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:
- неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций объединенных сил:
- в районе Зайцевого - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Южного - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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