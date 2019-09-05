Война на Донбассе: боевики 15 раз открывали огонь, есть погибший

5 сентября, 2019, 07:56

4 сентября вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, от начала суток 5 сентября - 3 раза

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

возле Опытного - из стрелкового оружия;

неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

возле Авдеевки - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Павлополя- из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:

вблизи Майорска по направлению "Шахта 6-7" - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Шумив по направлению "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

около Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

в районе Зайцевого - из стрелкового оружия;

неподалеку Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:

неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций объединенных сил: