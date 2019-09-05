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Espreso.tvОбществоВойна на Донбассе: боевики 15 раз открывали огонь, есть погибший

Война на Донбассе: боевики 15 раз открывали огонь, есть погибший

4 сентября вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, от начала суток 5 сентября - 3 раза

Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

Противник обстреливал позиции подразделений ООС из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:

  • дважды неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
  • возле Опытного - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Верхнеторецкого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • возле Авдеевки - из минометов калибра 82 мм;
  • неподалеку Павлополя- из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 6 обстрелов позиций объединенных сил:

  • вблизи Майорска по направлению "Шахта 6-7" - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Шумив по направлению "Шахта 6-7" - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
  • около Южного по направлению "Шахта им.Гагарина" - из вооружения БМП, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • в районе Зайцевого - из стрелкового оружия;
  • неподалеку Хутора Свободного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
  • вблизи Новгородского - из минометов калибра 82 мм.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.

С начала текущих суток боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных калибров вооружения. Кроме того, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 1 обстрел позиций объединенных сил:

  • неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрела позиций объединенных сил:

  • в районе Зайцевого - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • неподалеку Южного - из минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

 

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