Зеленский воспринимает Верховную Раду как подразделение Офиса президента, - Парубий
Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV.
"Большинство действий президента Зеленского противоречит не только закону, противоречит и Конституции, и демонстрируют полное пренебрежение к законодательному процессу. Такое впечатление, что человек представил себя монархом, для которого не существует ни Верховной Рады, ни Кабинета министров. Он воспринимает Верховную Раду как подразделение Офиса президента", - сказал Парубий, комментируя вето законопроекта о государственном признании и поддержке "Пласта" - Национальной скаутской организации Украины".
Нардеп отметил, что он гордился этим законопроектом о "самой давней молодежной организации, которая была основана в начале ХХ в. и подготовила и воспитала борцов за свободу Украины и во время Первой мировой войны, и во время Второй мировой войны".
"Ветировав закон, он проявил пренебрежение к огромному количеству молодых людей, которые во всех уголках мира воспитывают украинский патриотизм и государственность. Многие пластуны погибли на фронте, защищая Украину. Мне кажется, если он хотел экономить средства, есть масса других способов, кроме как на скаутовской организации "Пласт", - подчеркнул нардеп.
Он также добавил, что считает такое действие президента "никчемным и антизаконным".
- 4 сентября Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта"
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