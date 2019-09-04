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Espreso.tvОбществоВторого осужденного по делу о ДТП в Харькове этапировали в Полтавскую область

Второго осужденного по делу о ДТП в Харькове этапировали в Полтавскую область


фото: newsroom.kh
Осужденного по делу о смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29 в Полтавской области

Об этом рассказала пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, МедиаПорт.

Данные также подтвердил адвокат Дронова Сергей Перепелица. По его словам, Дронова этапировали в Крюковскую колонию 28 августа.

  • Напоминаем, Елену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы в деле смертельного ДТП в Харькове, этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области.
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