Второго осужденного по делу о ДТП в Харькове этапировали в Полтавскую область
4 сентября, 2019, 10:39
Осужденного по делу о смертельном ДТП в Харькове Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию № 29 в Полтавской области
Об этом рассказала пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова, МедиаПорт.
Данные также подтвердил адвокат Дронова Сергей Перепелица. По его словам, Дронова этапировали в Крюковскую колонию 28 августа.
- Напоминаем, Елену Зайцеву, приговоренную к 10 годам лишения свободы в деле смертельного ДТП в Харькове, этапировали в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской области.
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