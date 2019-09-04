Во дворе ректора вуза Тернополя прогремел взрыв, двое раненых

4 сентября, 2019, 13:21

Полицейские начали уголовное производство по факту покушения на убийство

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области.

4 сентября в 7.50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая, взрывотехнической службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты.

Предварительно установлено, что во дворе дома, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывчатая политравма.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.