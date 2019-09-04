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Espreso.tvОбществоВо дворе ректора вуза Тернополя прогремел взрыв, двое раненых

Во дворе ректора вуза Тернополя прогремел взрыв, двое раненых

Полицейские начали уголовное производство по факту покушения на убийство

Об этом сообщает Нацполиция Тернопольской области.

4 сентября в 7.50 в дежурную часть Тернопольского районного отделения полиции поступило сообщение о том, что во дворе частного дома по улице Тернопольской в селе Петриков произошел взрыв и есть пострадавшие.

На место происшествия выехали следственно-оперативные группы районной полиции, ГУНП, кинологическая, взрывотехнической службы, лаборатория НИЭКЦ и криминалисты.

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Предварительно установлено, что во дворе дома, где проживает ректор одного из высших учебных заведений Тернополя, произошел взрыв неизвестного предмета, в результате чего ранения получил хозяин и его жена. Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение университетской больницы с диагнозом взрывчатая политравма.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 15 части 1 статьи 115 УК. Продолжаются следственно-оперативные действия.

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