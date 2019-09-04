Трамп поприветствовал Польшу с годовщиной вторжения нацистов
Об этом сообщает Washington Post.
На вопрос, есть ли у него сообщение для страны, которая отмечает годовщину начала Второй мировой войны, Трамп сказал: "я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с великими людьми. У нас также много поляков в нашей стране, около 8 млн. Мы любим своих польских друзей. И я скоро буду там."
Как отмечает издание, Трамп мало комментирует дела в чужих странах, поскольку не особо разбирается в том, что происходит у них. Однако даже по его меркам это было довольно странно.
В то же время, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за то, что Германия в 1939 году вторглась в Польшу, чем начала Второй мировой войны.
Ранее СМИ сообщили, что, отменив визит в Польшу из-за урагана, Трамп поехал играть в гольф.
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
-
30 августа, 2019 Путь к себе - 5 книг об эмиграции и интеграции
Читайте также
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет