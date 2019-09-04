Скалецкая о реформировании экстренной помощи: наличие парамедиков в машинах "скорой" не является ключевым
Об этом Зоряна Скалецкая сообщила во время брифинга министерства здравоохранения, передает Еспресо.TV.
"Я знаю, что есть определенные договоренности об обучении (парамедиков, - ред.) и другой модели экстренной помощи по бригадам. Я бы хотела еще сказать: сколько бы мы не имели обучения и наполненности бригад, для меня сейчас важнее не вопрос, приедет ли машина, а вопрос, куда она завезет. Ведь мы не имеем сети, куда мы можем вести, мы не имеем нормальной диспансеризации", - заявила Скалецкая.
Она отметила, что вопрос, будут ли парамедики в машине, важен. Их будут учить.
"Но, если мы будем только об этом заботиться и только на это тратить свои ресурсы и деньги, у нас нормальная налажена работа экстренной помощи не будет обеспечена. Поэтому мы посмотрим, что есть, посмотрим, что нам еще предлагают другие государства, которые хотят предоставить помощь в этом вопросе. Но это не является ключевым и единственным вопросом в экстренной помощи", - подчеркнула министр.
Скалецкая уточнила, что приоритетным вопросом станет создание сети интенсивных больниц.
"Основная работа сейчас будет вестись с местными властями на счет сети интенсивных отделений, интенсивных больниц. Поскольку в противном случае все наши разговоры о парамедиках не будут иметь смысла", - добавила она.
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