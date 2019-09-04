Скалецкая о реформировании экстренной помощи: наличие парамедиков в машинах "скорой" не является ключевым

4 сентября, 2019, 12:23

Министр здравоохранения рассказала, как новая команда МЗ будет реформировать экстренную помощь

Об этом Зоряна Скалецкая сообщила во время брифинга министерства здравоохранения, передает Еспресо.TV.

"Я знаю, что есть определенные договоренности об обучении (парамедиков, - ред.) и другой модели экстренной помощи по бригадам. Я бы хотела еще сказать: сколько бы мы не имели обучения и наполненности бригад, для меня сейчас важнее не вопрос, приедет ли машина, а вопрос, куда она завезет. Ведь мы не имеем сети, куда мы можем вести, мы не имеем нормальной диспансеризации", - заявила Скалецкая.

Она отметила, что вопрос, будут ли парамедики в машине, важен. Их будут учить.

"Но, если мы будем только об этом заботиться и только на это тратить свои ресурсы и деньги, у нас нормальная налажена работа экстренной помощи не будет обеспечена. Поэтому мы посмотрим, что есть, посмотрим, что нам еще предлагают другие государства, которые хотят предоставить помощь в этом вопросе. Но это не является ключевым и единственным вопросом в экстренной помощи", - подчеркнула министр.

Скалецкая уточнила, что приоритетным вопросом станет создание сети интенсивных больниц.

"Основная работа сейчас будет вестись с местными властями на счет сети интенсивных отделений, интенсивных больниц. Поскольку в противном случае все наши разговоры о парамедиках не будут иметь смысла", - добавила она.