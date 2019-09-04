Скалецкая: для запуска вторичного звена медреформы еще много не сделано
Об этом Зоряна Скалецкая заявила во время брифинга министерства здравоохранения Украины.
"По вторичке работа ведется, достаточно много. На сегодняшний день мы активно работаем в этом направлении. Но ситуация сложилась такая, что на то, чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно предусмотренным законом гарантированного пакета, на сегодня еще много не сделано ", - рассказала министр.
Она отметила, что по оптимизации учреждений работа достаточно слабая. Относительно вычислений, то перечислено не по всем видам, предусмотренным гарантированным пакетом.
"И протоколы - мы этим будем заниматься в поддержку медицинского сообщества. Я верю, что они наконец возьмутся и не будут оттягивать, и мы это сделаем до Нового года", - добавила Скалецкая.
Читайте также
-
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень
-
30 августа, 2019 Ум и хайп. Как Зеленский победил дважды, но дальше это не поможет
Читайте также
-
2 сентября, 2019 Виталий Портников: "Нормандский саммит" - часть игры Путина
-
2 сентября, 2019 10 фактов о новом вице-спикере Рады Елене Кондратюк
-
22 августа, 2019 Успех в багажнике - 5 лучших книг, которые помогут встретить осень