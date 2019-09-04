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Espreso.tvОбществоСкалецкая: для запуска вторичного звена медреформы еще много не сделано

Скалецкая: для запуска вторичного звена медреформы еще много не сделано


фото: youtube
Новый министр здравоохранения рассказала, что ее команда интенсивно работает для внедрения второго уровня медреформы, но работы еще много

Об этом Зоряна Скалецкая заявила во время брифинга министерства здравоохранения Украины.

"По вторичке работа ведется, достаточно много. На сегодняшний день мы активно работаем в этом направлении. Но ситуация сложилась такая, что на то, чтобы запустить в следующем году полностью вторичку через Национальную службу здоровья, через договоры, согласно предусмотренным законом гарантированного пакета, на сегодня еще много не сделано ", - рассказала министр.

Она отметила, что по оптимизации учреждений работа достаточно слабая. Относительно вычислений, то перечислено не по всем видам, предусмотренным гарантированным пакетом.

"И протоколы - мы этим будем заниматься в поддержку медицинского сообщества. Я верю, что они наконец возьмутся и не будут оттягивать, и мы это сделаем до Нового года", - добавила Скалецкая.

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