Рябошапка уволил прокуроров из четырех областей
Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.
"Во вторник, 3 сентября 2019 года, руководствуясь Законом Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.
В ГПУ напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области.
Кроме того, в ГПУ напомнили, что после визита в Житомирскую область, Зеленский отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.
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