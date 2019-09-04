Рябошапка уволил прокуроров из четырех областей

4 сентября, 2019, 12:45

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Во вторник, 3 сентября 2019 года, руководствуясь Законом Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказы об увольнении с должностей прокуроров Винницкой, Житомирской, Одесской и Черкасской областей", - говорится в сообщении.

В ГПУ напомнили, что на встрече с представителями общественности Черкасской области во время рабочей поездки Президента Украины Владимира Зеленского в регион, некоторые участники разговора жаловались на работу прокурора области.

Кроме того, в ГПУ напомнили, что после визита в Житомирскую область, Зеленский отмечал ненадлежащую работу органов прокуратуры региона, в частности в вопросах противодействия нелегальной добыче янтаря.