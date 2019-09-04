Рябошапка подтвердил, что Касько будет его заместителем

4 сентября, 2019, 19:43

Об этом передает РБК-Украина.

По его словам, уже есть 2 претендента на должности заместителей. которым он доверяет.

"Уже говорили, по крайней мере, о двух людях, которым я доверяю и которых я хотел бы видеть рядом с собой. Это не Константин Кулик", - отметил он.

Также генпрокурор отметил, что среди его заместителей точно будет Виталий Касько. Фамилии остальных он пообещал обнародовать в ближайшее время.

Ранее журналистка Соня Кошкина называла четырех возможных заместителей Рябошапки. В частности, Виталия Каська, Виктора Трепака, Гюндуза Мамедова и Константина Кулыка (его кандидатуру генпрокурор отверг).

Виталий Касько - украинский юрист, заместитель Генерального прокурора Украины в 2014-2016 годах (государственный советник юстиции 3 класса), адвокат. Член Национального совета по вопросам антикоррупционной политики (с 25 июня 2019).