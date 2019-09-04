Россия продолжает разворачивать ракеты, но НАТО не будет свои размещать в Европе, - Столтенберг

4 сентября, 2019, 21:55

Россия несет ответственность за срыв Договора об ограничении ракет малой и средней дальности (ДРМСД) и продолжает развертывание ракет SSС-8

Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

"НАТО будет реагировать ограничено и в соответствии с угрозами, которые несут с собой российские ракетные системы SSС-8. Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением. НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны", - заявил Столтенберг.

Напомним, 2 августа договор между США и РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.

Позже Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и малой дальности.