Россия продолжает разворачивать ракеты, но НАТО не будет свои размещать в Европе, - Столтенберг
Об этом на брифинге заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
"НАТО будет реагировать ограничено и в соответствии с угрозами, которые несут с собой российские ракетные системы SSС-8. Союзники остаются твердо преданными сохранению эффективного международного контроля за вооружением, разоружением и нераспространением. НАТО не хочет новой гонки вооружений, мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе. Но НАТО должно и будет продолжать поддерживать надежную и эффективную систему сдерживания и обороны", - заявил Столтенберг.
Напомним, 2 августа договор между США и РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.
Позже Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и малой дальности.
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