Россия угрожает разработкой ракет средней и меньшей дальности
21 августа, 2019, 22:29
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности
Об этом сообщают российские СМИ.
"Мы будем, конечно, работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин.
Он также заявил, что Российская Федерация разочарована испытанием в США ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.
- Напомним, 2 августа договор между США и РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.
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