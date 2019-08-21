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Espreso.tvМирРоссия угрожает разработкой ракет средней и меньшей дальности

Россия угрожает разработкой ракет средней и меньшей дальности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы будем, конечно, работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин.

Он также заявил, что Российская Федерация разочарована испытанием в США ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.

  • Напомним, 2 августа договор между США и РФ о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.
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