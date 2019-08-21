Россия угрожает разработкой ракет средней и меньшей дальности

21 августа, 2019, 22:29

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия займется разработкой ракет средней и меньшей дальности

Об этом сообщают российские СМИ.

"Мы будем, конечно, работать над такими системами средней и меньшей дальности, до тех пор пока в том или ином регионе мира не появятся соответствующие ударные системы американского производства", - заявил Путин.

Он также заявил, что Российская Федерация разочарована испытанием в США ракеты, которая ранее была запрещена ДРСМД.