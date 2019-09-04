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Espreso.tvОбщество"Все будет ОК": Трамп поддержал Джонсона в ситуации вокруг Brexit

"Все будет ОК": Трамп поддержал Джонсона в ситуации вокруг Brexit

На помощь британскому премьеру Борису Джонсону пришел президент США Дональд Трамп

Об этом пишет BBC .

"Борис - мой друг. Ему непросто, конечно, но он борется. Он умеет побеждать. У него все будет ок", - заявил Трамп.

Напомним, 4 сентября Британский парламент заблокировал "жесткий" Brexit.

Правительство должно приложить усилия, чтобы достичь нового соглашения с ЕС на заседании Европейского Совета 18 октября. Кроме того, он имеет право до 19 октября направить запрос парламента о возможности выйти из ЕС без соглашения. Данный пункт предусматривает, что "жесткий Brexit" возможен только при условии одобрения законодателей.

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