"I'll be back": Супрун прокомментировала свое увольнение
4 сентября, 2019, 16:01
4 сентября правительство уволило Ульяну Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения
Соответствующее сообщение она сделала в Facebook.
"Сегодня Правительство своим решением уволило меня и моих заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины", - написала Супрун.
Она отметила, что впереди еще больше изменений, и они с командой не собираются останавливаться.
"I'll be back", - добавила ексочильниця МОЗ.
Напомним, что Ульяна Супрун в июле 2016 г. была назначена заместителем министра здравоохранения Украины. На этой должности она была до 29 августа 2019 г.: тогда сформировалось новое правительство и она с заместителями написали заявления об увольнении.
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