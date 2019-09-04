"I'll be back": Супрун прокомментировала свое увольнение

4 сентября, 2019, 16:01

4 сентября правительство уволило Ульяну Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения

Соответствующее сообщение она сделала в Facebook.

"Сегодня Правительство своим решением уволило меня и моих заместителей Павла Ковтонюка и Александра Линчевского. Больше не исполняю обязанности Министра здравоохранения Украины", - написала Супрун.

Она отметила, что впереди еще больше изменений, и они с командой не собираются останавливаться.

"I'll be back", - добавила ексочильниця МОЗ.

Напомним, что Ульяна Супрун в июле 2016 г. была назначена заместителем министра здравоохранения Украины. На этой должности она была до 29 августа 2019 г.: тогда сформировалось новое правительство и она с заместителями написали заявления об увольнении.