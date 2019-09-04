Правительство освободило Супрун

4 сентября, 2019, 15:27

Кабинет министров Украины освободил Ульяну Супрун с должности первого заместителя министра здравоохранения

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после заседания правительства, передает Еспресо.TV

"Это не какое-то политическое увольнение. Это просто техническая замена: зашел новый министр, и он формирует свою новую команду. Все другие старые заместители увольняются. Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в должности первого заместителя. Поэтому мы приняли решение об увольнении по собственному желанию", - объяснил Гончарук.

Напомним, что Ульяна Супрун в июле 2016 г. была назначена заместителем министра здравоохранения Украины. На этой должности она была до 29 августа 2019: тогда сформировалось новое правительство и она с заместителями написали заявление об увольнении.