Правительство освободило Супрун
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга после заседания правительства, передает Еспресо.TV
"Это не какое-то политическое увольнение. Это просто техническая замена: зашел новый министр, и он формирует свою новую команду. Все другие старые заместители увольняются. Госпожа Ульяна осуществляла свои полномочия в должности первого заместителя. Поэтому мы приняли решение об увольнении по собственному желанию", - объяснил Гончарук.
Напомним, что Ульяна Супрун в июле 2016 г. была назначена заместителем министра здравоохранения Украины. На этой должности она была до 29 августа 2019: тогда сформировалось новое правительство и она с заместителями написали заявление об увольнении.
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