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Espreso.tvОбществоПравительство с 1 октября планирует ввести электронный документообмен

Правительство с 1 октября планирует ввести электронный документообмен


фото: mc.today
Ежемесячно госорганы шлют друг другу через общие и специализированные почтовые службы десятки, если не сотни тысяч бумажных документов

Об этом министр кабинета министров Дмитрий Дубилет написал в Facebook.

"С 1 октября мы намерены это прекратить. Завтра (в среду, 4 сентября, - ред.) рассчитываю вынести это решение на заседание Кабмина. Инфраструктура для этого есть, не было только политической воли", - отметил Дубилет.

По словам министра, полная диджитализация документооборота - это задача на ближайшие 1-2 года.

"Есть ряд документов (их относительно немного), которые пока нельзя перевести в цифру через законы. Их мы в сентябре не трогаем. Мы их тщательно проанализируем и тоже оцифруют, но для этого нужно будет менять законы. Надеюсь, до конца года внесем в Раду предложения ", - пояснил он.

Дубилет добавил, что сейчас планируют перевести документы в цифровой вид "одним махом", не разбираясь в их сути.

"Однако, уверен, 90% этих документов не нужны сами по себе - ни в бумаге, ни в цифре. В ближайшее время начнем их ревизию и выжигания. Лучше, чем электронный документ может быть только несуществующий документ", - рассказал министр.

 

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