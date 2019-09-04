После скандала с "КОРД": полиция Днепропетровщины получила нового руководителя
4 сентября, 2019, 22:37
На должность начальника ГУНП в Днепропетровской области назначили подполковника полиции Владимира Огурченко
Об этом сообщает пресс служба полиции Днепропетровщины.
До назначения Владимир Огурченко занимал должность начальника Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
На этой должности подполковник полиции нес службу с 2014 года. Прошел путь от милиционера патрульно-постовой службы до руководителя службы внутренней безопасности. В органах внутренних дел - с 1999 года.
- Напомним, 27 июля ГБР зарегистрировало уголовное производство по факту задержания патрульных спецподразделением КОРД из-за остановки автомобиля начальника областной полиции Виталия Глуховери.
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