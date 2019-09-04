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Espreso.tvМирПентагон выделил $ 3,6 миллиарда на стену на границе с Мексикой

Пентагон выделил $ 3,6 миллиарда на стену на границе с Мексикой


фото: reuters
Министерство обороны США выделило 3,6 миллиарда долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман, сообщает DW .

Деньги на стену будут взяты из бюджета, предусмотренного на строительство и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом. Строительство всех этих объектов будет заморожено.

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