Пентагон выделил $ 3,6 миллиарда на стену на границе с Мексикой

4 сентября, 2019, 14:46

Министерство обороны США выделило 3,6 миллиарда долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой

Об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман, сообщает DW .

Деньги на стену будут взяты из бюджета, предусмотренного на строительство и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом. Строительство всех этих объектов будет заморожено.

Напомним, ранее американский президент в очередной раз призвал остановить преступность на южной границе США.