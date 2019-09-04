Пентагон выделил $ 3,6 миллиарда на стену на границе с Мексикой
4 сентября, 2019, 14:46
Министерство обороны США выделило 3,6 миллиарда долларов на строительство нового участка стены на границе с Мексикой
Об этом заявил представитель Пентагона Джон Хоффман, сообщает DW .
Деньги на стену будут взяты из бюджета, предусмотренного на строительство и ремонт других 127 военных объектов, как на территории США, так и за рубежом. Строительство всех этих объектов будет заморожено.
- Напомним, ранее американский президент в очередной раз призвал остановить преступность на южной границе США.
- По словам Трампа, американцы начали осознавать кризис на границе. По мнению американского лидера, демократы, которых он назвал "партией открытых и криминала ", не хотят обезопасить границу.
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