Коноплянка рассказал о своем физическом состоянии перед игрой с Литвой
4 сентября, 2019, 17:30
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился подробностями личной готовности к матчу с Литвой
Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.
Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, насколько он готов к матчу против сборной Литвы.
"Кондиций, правда, не хватает, нужно над физикой поработать. А техника - технику не прогулял, поэтому все нормально в этом плане. Ничего страшного, пару дней - и будет все отлично. Я сейчас с пустой головой буду получать удовольствие от игры, как в сборной, так и клубе", - признался новичок донецкого "Шахтера".
Сборная Украины встретится со сборной Литвы 7 сентября в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020.
- 2 сентября Коноплянка официально стал игроком "Шахтера".
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