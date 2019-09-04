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Espreso.tvСпортКоноплянка рассказал о своем физическом состоянии перед игрой с Литвой

Коноплянка рассказал о своем физическом состоянии перед игрой с Литвой


фото: ffu.ua
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился подробностями личной готовности к матчу с Литвой

Об этом сообщает официальный youtube-канал УАФ.

Полузащитник национальной сборной Украины Евгений Коноплянка рассказал, насколько он готов к матчу против сборной Литвы.

"Кондиций, правда, не хватает, нужно над физикой поработать. А техника - технику не прогулял, поэтому все нормально в этом плане. Ничего страшного, пару дней - и будет все отлично. Я сейчас с пустой головой буду получать удовольствие от игры, как в сборной, так и клубе", - признался новичок донецкого "Шахтера".

Сборная Украины встретится со сборной Литвы 7 сентября в рамках квалификации к чемпионату Европы 2020.

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